New York uomo colpisce col machete tre persone alla stazione Grand Central | ucciso dalla polizia
Un uomo ha aggredito tre persone con un machete alla stazione Grand Central di New York. I feriti, di 85, 70 e 65 anni, sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche, ma non sono in pericolo di vita. La polizia è intervenuta e ha ucciso l’aggressore sul posto. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
I feriti hanno 85, 70 e 65 anni; tutti e tre verserebbero in condizioni critiche e sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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