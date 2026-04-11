New York uomo colpisce col machete tre persone alla stazione Grand Central | ucciso dalla polizia

Un uomo ha aggredito tre persone con un machete alla stazione Grand Central di New York. I feriti, di 85, 70 e 65 anni, sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche, ma non sono in pericolo di vita. La polizia è intervenuta e ha ucciso l’aggressore sul posto. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.