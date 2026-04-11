L’Estra affronta una partita difficile a Cividale, con l’obiettivo di evitare l’ultimo posto in classifica. La squadra biancorossa è consapevole che ogni punto conquistato sarà determinante per la posizione finale. La sfida si presenta come un’occasione per migliorare la propria posizione e mantenere la competitività nella stagione in corso. La partita rappresenta un passo importante per la squadra in vista delle prossime gare.

Evitare l’ultimo posto, è questo l’obiettivo che i biancorossi dovranno avere bene in mente da qui alla fine della stagione regolare. Non si tratta di un fattore legato solo ed esclusivamente alla classifica, il fattore campo almeno nel primo turno non ci sarebbe comunque, ma è una questione di orgoglio personale, di voler dimostrare di non essere la cenerentola del campionato e, in chiave play out, arrivare ai decisivi spareggi con il morale un po’ più alto. In apparenza aspetti che lasciano il tempo che trovano perché alla fine ciò che conta è riuscire a salvarsi poco importa in quale modo, ma Pistoia ha vissuto due stagioni disastrose sotto tutti i punti di vista e indorare la pillola con un poco di zucchero la renderebbe meno amara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sfida in salita per l’Estra a Cividale. Ma c’è da evitare l’ultimo posto

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