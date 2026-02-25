Festival chi arrivaultimo? Per i bookie è testa a testa per evitare il 30° posto

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 24: Elettra Lamborghini attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 24, 2026 in Sanremo, Italy. (Photo by D.VenturelliGetty Images) Si è aperta la 76ª edizione al Teatro Ariston dove sono già emersi in nomi dei favoriti, ma anche quelli che cercheranno di evitare il fondo classifica La didascalica precisione di Carlo Conti, l'irruenza fisica di Can Yaman e la simpatia di Laura Pausini: con questo perfetto mix si è aperta la 76ª edizione del Festival di Sanremo che ha già espresso i suoi favoriti per la vittoria finale ma anche le prime delusioni. E allora scopriamo le quote ultimo classificato Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. I nomi dei primi cinque classificati dopo la prima serata del Festival sono già noti: si tratta di Arisa, Brancale, Fulminacci, Fedez-Masini e Ditonellapiaga ma attenzione perché Sal Da Vinci e Tommaso Paradiso non si arrenderanno molto facilmente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

