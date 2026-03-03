La stagione del Pistoia Basket sta peggiorando, con la squadra che si allontana sempre di più dalla parte alta della classifica. Dopo la sconfitta subita a Roseto degli Abruzzi, la squadra si trova in una posizione difficile, con il rischio di finire all’ultimo posto. La perdita ha aggravato la crisi dei biancorossi, che ora affrontano un momento complicato.

Sta andando sempre più a sud la stagione del Pistoia Basket. La debacle rimediata a Roseto degli Abruzzi ha acuito ancora di più la crisi dei biancoi. Una crisi che nasce da lontano, ma che non smette di aggiornarsi. In negativo. Numeri alla mano, è ormai evidente come la stagione dell’Estra si sia bloccata, per ragioni che nessuno per riesce a spiegarsi, subito dopo l’esonero di Tommaso Della Rosa. Il peccato originale commesso dal club è stato quello di non credere fino in fondo nel progetto iniziale. Il frettoloso saluto a Della Rosa, che stava rispecchiando in pieno nei risultati quello che era l’obiettivo iniziale del club, ovvero una salvezza tranquilla, è stato il primo ed il più grave degli errori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Estra, come brucia la sconfitta di Roseto. Ora aleggia il fantasma dell'ultimo posto

