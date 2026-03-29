Si attendono novità sul sesso del bambino di Fedez e Giulia Honegger, con alcune indiscrezioni che circolano tra i fan. La gravidanza della stilista è al centro di molte discussioni, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli certi sulla nascita o sulla natura del nascituro. Le voci si susseguono senza che siano stati forniti commenti ufficiali dai diretti interessati.

Un semplice "mi piace" su Instagram ha scatenato una vera e propria tempesta di gossip intorno alla coppia formata da Fedez e Giulia Honegger. Mentre continuano a rincorrersi sempre più insistenti le voci di una gravidanza ormai data per certa, i fan sono ora a caccia di indizi sul sesso del nascituro. Sebbene i diretti interessati preferiscano mantenere il massimo riserbo, la rete sembra non avere dubbi: gli indizi digitali puntano verso una direzione ben precisa, alimentando l'entusiasmo dei follower che seguono ogni mossa della coppia. Il sospetto che il rapper milanese sia in attesa di un maschietto nasce da un'interazione social, ritenuta da alcuni come un indizio: Mariavittoria, storica migliore amica di Giulia, avrebbe lasciato un like a un post di una pagina Instagram che ipotizzava proprio l'arrivo di un bimbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È stato svelato il sesso del figlio di Fedez e Giulia Honegger? Ecco gli indizi...

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