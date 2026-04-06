Il Wordle del 6 aprile 2026 si risolve con la parola SWORN, un termine di cinque lettere che inizia con la consonante S e non presenta lettere ripetute. Il puzzle numero 1752 richiede ai giocatori di individuare questa soluzione per completare la sfida. L’indizio fornito aiuta a restringere le possibilità e a trovare la risposta corretta.

La parola corretta per il Wordle del 6 aprile 2026 è SWORN. Il puzzle numero 1752 presenta una soluzione di cinque lettere che inizia con la consonante S e non contiene caratteri ripetuti. Chi ha affrontato la sfida di oggi potrebbe aver trovato l’ispirazione nel concetto di promessa, elemento chiave per arrivare alla risposta esatta. invece preferisce un approccio più metodico, l’indizio principale risiede proprio nell’atto di giurare o promettere qualcosa. Strategie di gioco e l’evoluzione del fenomeno. Scegliere il termine di apertura ideale è spesso una questione di intuito personale. Tuttavia, chi punta a un risultato rapido dovrebbe optare per vocaboli che includano almeno due vocali diverse e consonanti frequenti come N, R, T o S. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wordle 6 aprile: la soluzione è SWORN, ecco l’indizio per vincere

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