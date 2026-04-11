A Sesto San Giovanni, i corpi di una donna e di una bambina sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione all’interno di un appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti forzando la porta d’ingresso dopo aver ricevuto l’allarme dai condomini, preoccupati per i forti odori e per l’acqua che usciva dall’abitazione. Al momento, si ipotizza si tratti di un doppio suicidio.

I vigili hanno forzato la porta di ingresso, dopo avere ricevuto l’allarme dai condomini preoccupati per i forti odori e per dell’acqua che scendeva dall’appartamento. All’interno della casa sono stati trovati i corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione. È successo vicino a Milano, al quarto piano di uno stabile in via Rovani a Sesto San Giovanni. I vigili del fuoco non hanno potuto che constatare, insieme a carabinieri e 118, il decesso delle due donne, per le cui cause si dovrà attendere il responso dell’autopsia. La prima ipotesi degli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni, che si stanno occupando delle indagini, è quella di un doppio suicidio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sesto San Giovanni, cadaveri di madre e figlia trovati in avanzato stato di decomposizione. L’ipotesi di un doppio suicidio

Trovati in avanzato stato di decomposizione i cadaveri di madre e figlia vicino a MilanoI vigili hanno forzato la porta di ingresso, dopo avere ricevuto l’allarme dai condomini preoccupati per i forti odori che provenivano...

Sesto, madre e figlia trovate morte in casa. I corpi erano in avanzato stato di decomposizioneSesto San Giovanni (Milano), 11 aprile 2026 – Dall’appartamento arrivavano forti odori, insopportabili.