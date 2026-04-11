Sesto madre e figlia trovate morte in casa I corpi erano in avanzato stato di decomposizione

A Sesto San Giovanni, nel Milanese, una madre e la figlia sono state trovate morte in casa. I corpi si trovavano in stato di decomposizione avanzata, e all’interno dell’abitazione sono stati riscontrati odori molto forti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e ha sequestrato l’appartamento. Sul luogo sono intervenuti gli agenti e i tecnici per i rilievi del caso.

Sesto San Giovanni (Milano), 11 aprile 2026 – Dall’appartamento arrivavano forti odori, insopportabili. E così i vicini hanno allertato i vigili del fuoco. Una volta entranti nell’alloggio al quarto piano di uno stabile di via Rovani 118, a Sesto San Giovanni, i pompieri del nucleo SAF dei vigili del fuoco di Milano hanno trovato i corpi di due donne, madre e figlia rispettivamente di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione. L'allarme, come detto, è stato lanciato verso le 17.30 dai condomini attirati sin dalla mattina dai forti odori che provenivano dall'abitazione. Dopo aver forzato la porta di ingresso, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare, insieme a carabinieri e 118, il decesso delle due donne, per le cui cause si dovrà attendere il responso degli esami autoptici disposti dalla magistratura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto, madre e figlia trovate morte in casa. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione Sesto S. Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizioneL'allarme è stato lanciato dai condomini attirati dai forti odori che provenivano dall'abitazione Trovati in avanzato stato di decomposizione i cadaveri di madre e figlia vicino a MilanoI vigili hanno forzato la porta di ingresso, dopo avere ricevuto l’allarme dai condomini preoccupati per i forti odori che provenivano... Milano, madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato di decomposizione