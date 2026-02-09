Alert System | oltre mille cittadini iscritti al servizio di allerta del Comune di Coriano
Il Comune di Coriano sta registrando una crescente adesione al servizio di allerta chiamato Alert System. Oltre mille cittadini si sono già iscritti per ricevere notizie rapide in caso di emergenze o situazioni di criticità. La città continua a promuovere questa iniziativa, che permette di informare subito la popolazione e agire tempestivamente.
Alert System permette al Comune di inviare telefonate e notifiche mirate ai cittadini iscritti, garantendo informazioni rapide e dirette Prosegue l’adesione dei cittadini ad Alert System, il servizio di allerta attivato dal Comune di Coriano per informare tempestivamente la popolazione in caso di emergenze e situazioni di criticità. Dopo la campagna informativa sono oltre 1.000 i cittadini iscritti sulla piattaforma per ricevere comunicazioni immediate su allerte meteo, chiusure delle scuole e altre situazioni di emergenza. La “chiamata zero” di sabato (7 febbraio) è stata recapitata proprio a questi cittadini iscritti, permettendo di testare il sistema e confermandone l’efficacia, oltre alla buona risposta della comunità.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Coriano Alert System
Alert System: sabato test del sistema di allerta civile
Sabato 7 febbraio, le autorità lanceranno un test del nuovo sistema di allerta civile chiamato Alert System.
Architetti Catania: presentata la nuova app al servizio di cittadini e iscritti
Ricordiamo che domani, sabato 7 febbraio alle ore 12.30 scatta il test con la “telefonata zero” Alert System: ai cittadini e cittadine dei Comuni della Riviera del Conca (Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano) arriverà una ch facebook
