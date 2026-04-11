servizi socio assistenziali azienda sole ok dai soci passa il bilancio del 2025

Nella riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione di So ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’anno 2025. La decisione è stata presa con il supporto dei soci, che hanno confermato la fiducia nell’operato dell’ente. La discussione ha riguardato principalmente i servizi socio-assistenziali offerti dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle strategie future.

Passa dall’approvazione del bilancio consuntivo relativo al 2025 la fiducia rinnovata al Consiglio di Amministrazione di So.Le, l’azienda speciale consortile costituita oltre dieci anni fa per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali e di integrazione socio-sanitaria di competenza dei dieci Comuni soci. L’assemblea dei soci, riunitasi l’8 aprile, ha infatti approvato il bilancio di esercizio e il bilancio sociale 2025, confermando contestualmente l’attuale consiglio di amministrazione per un nuovo mandato quinquennale. Sono stati dunque riconfermati nelle rispettive cariche Donata Nebuloni, presidente e rappresentante legale, Umberto Felice Rondanini e Lucia Negretti, consiglieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Servizi socio-assistenziali. Azienda So.Le, ok dai soci. Passa il bilancio del 2025

Welfare, la Regione adeguerà le rette dei servizi socio-assistenzialiL'impegno per i lavoratori del settore e l'utenza delle persone fragili è emerso dalla recente riunione dell'osservatorio paritetico regionale sugli...

Opera di Santa Teresa, il bilancio del 2025. Erogati più servizi, don Alain: “Vicini ai nuovi bisogni”Non solo senza fissa dimora tra gli utenti dei servizi, ma anche lavoratori e pensionati senza una casa, donne sole con bambini, e chi, tra utenze e...

Temi più discussi: La Guida ai servizi per gli anziani e le loro famiglie / Notizie / Novità / Homepage; Interpellanza: Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dopo lo scioglimento della Sds e eventuale loro gestione monocomunale; Servizi socio-assistenziali. Azienda So.Le, ok dai soci. Passa il bilancio del 2025; Collesalvetti, giovedì 9 aprile l’incontro pubblico per illustrare servizi, organizzazione e potenzialità del nuovo presidio socio-sanitario.

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Vicopisano, presentazione dei nuovi servizi e delle nuove attività socio-assistenzialiSaranno realizzati nel distretto socio-sanitario di Vicopisano alcuni a partire dal mese di luglio altri a partire dal mese di settembre Vicopisano (Pisa), 29 giugno 2022 - Nuovi servizi e nuove ... lanazione.it

Lo sciopero – spiegano Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Savt – è previsto per martedì 21 aprile. Riguarda tutti i servizi socio sanitari assistenziali e quelli del sostegno alle persone disabili nelle scuole. #sciopero #sindacati #societàdiservizi #lavoro #aosta #aostaser - facebook.com facebook