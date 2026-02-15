Welfare la Regione adeguerà le rette dei servizi socio-assistenziali
La Regione ha deciso di aumentare le tariffe dei servizi socio-assistenziali dopo aver riscontrato un aumento dei costi gestionali. La decisione mira a mantenere un servizio di qualità e assicurare assistenza stabile alle famiglie più vulnerabili, soprattutto nei momenti di crisi economica. A partire dal prossimo mese, le nuove tariffe entreranno in vigore, con l’obiettivo di coprire meglio le spese e tutelare i lavoratori del settore.
L'impegno per i lavoratori del settore e l'utenza delle persone fragili è emerso dalla recente riunione dell'osservatorio paritetico regionale sugli appalti e sugli accreditamenti La Regione adeguerà le rette dei servizi socio-assistenziali per garantire diritti ai lavoratori e continuità alle persone fragili. Lo fa sapere l’assessora regionale alle Politiche sociali, Pasqualina Straface, a seguito del confronto con l’osservatorio paritetico regionale sugli appalti e sugli accreditamenti. L'organismo si è riunito nei giorni scorsi presso la cittadella regionale, nell’ambito dell’azione di governo voluta dal presidente Roberto Occhiuto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Un gruppo di genitori di persone con Disturbo dello Spettro Autistico si è riunito con il sindaco di Fiumicino per sottolineare l’importanza di garantire continuità e stabilità negli interventi socio-assistenziali, essenziali per favorire crescita, autonomia e benessere dei loro figli.
