L' Aca attiva la rateizzazione delle bollette nei territori interessati dai lavori Pnrr | i comuni che rientrano nell' agevolazione

L'Aca ha annunciato che i clienti di alcune zone del territorio potranno suddividere in rate le ultime bollette dell’acqua. La possibilità riguarda i cittadini di Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare, Silvi, Città Sant’Angelo, Chieti e Atri. La decisione arriva in seguito ai lavori del Pnrr che interessano quei territori. I residenti interessati potranno richiedere la rateizzazione per alleggerire il pagamento in un momento di difficoltà.

L'azienda che gestisce il servizio idrico in provincia di Pescara ha indicato i comuni nei quai i residenti potranno chiedere la rateizzazione delle ultime bollette La misura offre alle famiglie un supporto concreto, garantendo flessibilità nei pagamenti durante il cambio dei contatori e i lavori infrastrutturali in corso. L’iniziativa, attivata dall’azienda, permette di rateizzare gli importi fatturati con procedure semplici e accessibili, rispondendo alle esigenze dei cittadini in un periodo di interventi straordinari sulla rete. Per richiedere la rateizzazione delle bollette è possibile contattare il numero verde 800.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Aca Pescara

Aca ha deciso di offrire ai clienti la possibilità di pagare le bollette dell’acqua in più rate.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Aca Pescara

Aca attiva la rateizzazione delle bollette: coinvolti anche gli utenti di Chieti e FrancavillaLa misura riguarda i territori interessati dai lavori del Pnrr. Brandelli: Un supporto concreto alle famiglie ... chietitoday.it

DIVENTA ARBITRO DI CALCIO UISP Il Settore di Attività Calcio di UISP Toscana organizza un corso di formazione per diventare arbitri di calcio a 11, a 7 e a 5, un'opportunità per gli appassionati di entrare attivamente a far parte ed essere protagonista n - facebook.com facebook