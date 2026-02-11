La regione si prepara a una lunga sospensione delle bollette per le famiglie colpite dal ciclone Harry. Secondo quanto annunciato da Confconsumatori, ARERA ha approvato una delibera che blocca i pagamenti di luce, gas, acqua e rifiuti per sei mesi nei comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia interessati dall’evento meteorologico. La misura entra in vigore dal 18 gennaio e riguarda anche le procedure di distacco per morosità, offrendo un sollievo temporaneo a chi ha subito danni e difficoltà economiche. I cittadini attendono ora indicazioni pratiche su come

Confconsumatori informa i cittadini che ARERA, con la delibera 202026RCOM, ha disposto la sospensione per sei mesi del pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti e delle procedure di distacco per morosità nei Comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dagli effetti del ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026. Il provvedimento, adottato a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio, riguarda tutte le utenze domestiche e le attività produttive situate nei Comuni individuati dall’Ordinanza n. 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sospensione delle bollette nei zone colpite dal ciclone Harry. Ecco tutti i comuni interessati CALABRIA E MESSINA E PROVINCIA

L'Arera ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per le persone che vivono nelle zone colpite dal ciclone Harry in provincia di Catania.

L'Arera ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nei Comuni colpiti dal Ciclone Harry.

