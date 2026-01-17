Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 22a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW

La Serie C Sky WI-FI 202526 torna con la 22ª giornata, disponibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il palinsesto include tutte le partite dei gironi A, B e C, con telecronisti ufficiali e collegamenti dai campi per seguire ogni momento del weekend calcistico. Un appuntamento dedicato agli appassionati che desiderano rimanere aggiornati sulle sfide di questa stagione.

Tutte le partite della Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti ufficiali e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico.. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l'espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce.

