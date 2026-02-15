Nella 24ª giornata del girone F di Serie D, il Castelfidardo affronta il derby contro l’Ascoli, mentre il Teramo riceve il Fossombrone in casa. L’unico match tra squadre marchigiane si gioca ad Ascoli, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Unico derby marchigiano oggi quello di Ascoli dove scende il Castelfidardo nella 24esima giornata del girone F di D. La capolista Teramo ospita il Fossombrone, partita insidiosa per gli abruzzesi che devono fare a meno di tre turni della punta Njambe. Recanatese sul campo dell’Ostiamare. Il programma. SERIE D (girone F), 24esima giornata. Oggi (ore 15): Atletico Ascoli-Castelfidardo, Ancona-Chieti, Notaresco-Vigor Senigallia, Teramo-Fossombrone, Termoli-Giulianova, L’Aquila-Maceratese, Ostiamare-Recanatese, Sammaurese-Sora, San Marino-UniPomezia. Classifica: Teramo e Ancona 54; Ostiamare 51; L’Aquila 43; Atletico Ascoli 38; Notaresco 36; Vigor Senigallia 35; Giulianova e Fossombrone 32; Maceratese 27; Termoli 26; Sora e UniPomezia 25; Recanatese e San Marino 20; Chieti 18; Sammaurese 14; Castelfidardo 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D girone F, programma e classifica. Un solo derby, quello ad Ascoli. Il Teramo ospita il Fossombrone

