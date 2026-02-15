Serie D girone F programma e classifica Un solo derby quello ad Ascoli Il Teramo ospita il Fossombrone
Nella 24ª giornata del girone F di Serie D, il Castelfidardo affronta il derby contro l’Ascoli, mentre il Teramo riceve il Fossombrone in casa. L’unico match tra squadre marchigiane si gioca ad Ascoli, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.
Unico derby marchigiano oggi quello di Ascoli dove scende il Castelfidardo nella 24esima giornata del girone F di D. La capolista Teramo ospita il Fossombrone, partita insidiosa per gli abruzzesi che devono fare a meno di tre turni della punta Njambe. Recanatese sul campo dell’Ostiamare. Il programma. SERIE D (girone F), 24esima giornata. Oggi (ore 15): Atletico Ascoli-Castelfidardo, Ancona-Chieti, Notaresco-Vigor Senigallia, Teramo-Fossombrone, Termoli-Giulianova, L’Aquila-Maceratese, Ostiamare-Recanatese, Sammaurese-Sora, San Marino-UniPomezia. Classifica: Teramo e Ancona 54; Ostiamare 51; L’Aquila 43; Atletico Ascoli 38; Notaresco 36; Vigor Senigallia 35; Giulianova e Fossombrone 32; Maceratese 27; Termoli 26; Sora e UniPomezia 25; Recanatese e San Marino 20; Chieti 18; Sammaurese 14; Castelfidardo 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Atletico Ascoli, col Fossombrone solo un sorriso
Serie D. Atletico Ascoli, testa al FossombroneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Tabellino partita Giulianova vs Teramo Calcio 1913; Tabellino partita Castelfidardo vs Chieti 1922; Tabellino partita Recanatese vs Castelfidardo; Tabellino partita Ostiamare vs Teramo Calcio 1913.
Assenze pesanti per Vigor e Recanatese: le ultime dai campi di DIl duello in vetta al campionato di Serie D girone F tra Ancona e Teramo vivrà un’altra emozionante puntata nella ventiquattresima giornata, di scena domani alle ore 14.30. Più agevole il confronto de ... youtvrs.it
Serie D girone F, l'Atletico Ascoli liquida 3-0 il San Marino. Vechiarello esce dal campo in barellaL'Atletico Ascoli ha vinto 3-0 contro il San Marino allo stadio Del Duca nella 23esima giornata del girone F del campionato di Serie D. Al quarto d'ora i bianconeri passano in vantaggio con Didio ch ... picenotime.it
Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco Reggio Emilia continua la fuga, Belluno resta l’inseguitrice principale. Turno che può incidere anche nella lotta per i piazzamenti Play Off. 8ª Giornata di Ritorno - Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bia facebook