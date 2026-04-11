Dopo quasi un mese di assenza, Elia Giani torna a disposizione del suo team di Serie C. L’atleta, che aveva subito un infortunio durante la stagione, sarà inserito di nuovo tra i convocati. La sua ripresa rappresenta un passo importante per la squadra, che conta di poterlo impiegare nelle prossime partite. Giani non giocava dalla fine di febbraio, quando aveva subito l’ultimo problema fisico.

CARPI Elia Giani tornerà oggi fra i convocati 32 giorni dopo l’ennesimo infortunio di una stagione per lui fin qui maledetta. Dopo aver svolto tutto l’allenamento atletico a inizio settimana, negli ultimi due giorni il fantasista ex Brescia ha fatto anche la partitella senza accusare dolore al perone colpito duro nel primo tempo della gara con la Torres dello scorso 8 marzo, l’ultima prima di alzare bandiera bianca. Il Carpi di domani a Pesaro – falcidiato in attacco dalle squalifiche di Sall e Gerbi – potrà dunque contare su un’arma in più dalla panchina, anche se con un minutaggio tutto da verificare dopo un mese in naftalina. Una buona notizia che fa da contrappeso alla sfortuna che ha colpito il Primavera Joel Sula, aggregato da pochi giorni e subito ko per un colpo alla caviglia subìto fortuitamente da Lombardi durante un contrasto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi dopo un mese è pronto a riabbracciare Giani

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