Serie C Il Carpi ora può puntare sul trio Puletto-Gaddini-Giani

Il Carpi può contare ora sul trio composto da Puletto, Gaddini e Giani, una formazione che Stefano Cassani non ha mai avuto a disposizione prima d'ora. La squadra si prepara per la partita di domani, con l'obiettivo di mettere in campo questa nuova combinazione di giocatori, che potrebbe influenzare le dinamiche della gara. La sfida si svolgerà in un momento di novità per il club, che si affaccia a questo impegno con un atteggiamento diverso.

CARPI Tutti e tre insieme Stefano Cassani non li ha mai avuti. Domani finalmente, nella sfida salvezza delle 14,30 con la Torres, può essere l’occasione buona per vedere all’opera insieme i tre rinforzi di gennaio che nei piani del Carpi – fin qui mandati all’aria dagli infortuni – dovevano dare la svolta offensiva alla squadra biancorosso dopo l’addio di Matteo Cortesi. Ma Filippo Puletto, Mattia Gaddini ed Elia Giani non sono mai riusciti in queste prime 12 gare del girone di ritorno a giocare uno al fianco dell’altro, bloccati tutti e tre da continui problemi muscolari. Puletto si è fermato due volte, nei primi minuti della gara con la Sambenedettese e poi dopo il rientro stesso copione in avvio del match con il Bra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

