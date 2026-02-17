Serie C Il Carpi in ansia | oggi esami per Giani e Gaddini

Il Carpi si trova in fervore perché oggi si svolgono gli esami per Elia Giani e Mattia Gaddini, due giocatori che hanno accusato problemi fisici durante l’ultimo allenamento. Giani e Gaddini sono in agitazione dopo aver avvertito dolore durante le sedute, e i risultati degli esami chiariranno se potranno scendere in campo domenica prossima.

CARPI Quella di oggi sarà una giornata di esiti per il Carpi, che attende con apprensione gli esami a cui verranno sottoposti Elia Giani e Mattia Gaddini. A entrambi è stata fatale la gara giocata nel fango del "Benelli" di Ravenna, dove per la prima volta sono stati schierati insieme da mister Cassini. Giani aveva giocato 90’ in Romagna, accusando a fine partita un fastidio al polpaccio, Gaddini invece era entrato nel finale e per lui il problema muscolare era stato alla coscia. Giani è poi stato tenuto a risposo con l’Arezzo, contro cui invece Gaddini è salito nel finale pur non al meglio. A Perugia invece Gaddini è rimasto per 90’ in panchina inutilizzabile come Cecotti, mentre pur non al meglio Giani è stato gettato nella mischia nei 25’ finali in Umbria, quando il Carpi era sotto, risultando un fattore per la rimonta con le sue giocate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

