Milano sfida A2 | l’Urania cerca il 5° successo Livorno a caccia

L’Urania Milano cerca la quinta vittoria consecutiva contro Livorno, che vuole interrompere la serie negativa. La partita si gioca al Palalido, dove i padroni di casa puntano a consolidare la posizione in classifica. I giocatori di entrambe le squadre si preparano a sfidarsi in una gara intensa e combattuta. La sfida rappresenta un momento importante per le ambizioni di entrambe le formazioni in questa stagione di Serie A2.

La Wegreenit Urania Milano affronta la Bi.Emme Service Libertas Livorno al Palalido in una sfida di Serie A2 di basket, valida per la giornata odierna, domenica 22 febbraio 2026. Gli amaranto, reduci da una sconfitta, cercano il riscatto in trasferta contro una squadra milanese in grande forma. L’incontro è previsto con cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura di 11 gradi, con venti di 3.3 nodi provenienti da est-nord-est e una probabilità di pioggia del 10%. La Libertas Livorno è chiamata a una reazione immediata dopo il recente passo falso. La trasferta a Milano rappresenta un banco di prova importante per la squadra toscana, desiderosa di tornare alla vittoria e consolidare la propria posizione in classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Serie A2, nuovo impegno al PalaDozza per i biancoblù di Caja dopo il successo contro Mestre. La Fortitudo non conosce soste. Domani c’è l’Urania per il saltoLa Fortitudo si prepara a scendere nuovamente in campo al PalaDozza, dopo la vittoria contro Mestre, in un match valido per la Serie A2.

