Basket colpi esterni di Venezia e Brescia in Serie A La Virtus Bologna regola Treviso e rimane in vetta bene anche Reggio Emilia e Napoli

Nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2025-2026 di basket, Venezia e Brescia si sono imposte con colpi esterni. La Virtus Bologna ha mantenuto la vetta vincendo contro Treviso, mentre Reggio Emilia e Napoli hanno ottenuto risultati positivi. Cinque partite hanno completato il sedicesimo turno, offrendo un quadro aggiornato sulla stagione in corso sui campi italiani.

Prima giornata del girone di ritorno per la Serie A di basket 2025-2026, con cinque partite andate in scena quest'oggi che hanno completato il sedicesimo turno: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sui parquet del Belpaese. OPENJOBMETIS VARESE-UMANA REYER VENEZIA 94-106 Colpo esterno dell' Umana Reyer Venezia che batte a domicilio l'Openjobmetis Varese per 94-106 rimanendo così quarta in classifica. Gli oro-granata impongono il proprio ritmo fin dal primo quarto (25-31), con Varese che reagisce nella seconda frazione portandosi addirittura a +10 all'intervallo lungo (59-49). Nella ripresa l'Openjobmetis preme sull'acceleratore e vola addirittura a +19 (70-51), con la Reyer che non si scompone e grazie ad un break micidiale di 21-0 mette la freccia (74-80) conservando sette lunghezze di vantaggio alla terza sirena.

