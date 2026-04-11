Serie A Torino-Verona 2-1 | i granata sicuri della salvezza

Il Torino ha battuto il Verona per 2-1 in una partita di Serie A, assicurandosi matematicamente la salvezza. Con questa vittoria, i granata raggiungono 39 punti e rafforzano la loro posizione in classifica, distanziando di 12 punti la zona retrocessione. La partita si è svolta tra le mura di casa del Torino, con i gol decisivi segnati nel corso del secondo tempo.

Vittoria interna del Torino, che piega per 2-1 il Verona e mette al sicuro il discorso salvezza arrivando a quota 39 punti, a +12 sul terzultimo posto. Con la quarta sconfitta di fila, invece, i l Verona resta inchiodato all’ultimo posto con il Pisa a 18 punti. Ormai per la retrocessione si aspetta solo la matematica Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torino Football Club (@torinofc1906) Al Torino annullata una rete per fuorigioco di Simeone. Nel primo tempo parte meglio il Verona, ma è il Torino a sbloccare la sfida con il più classico dei gol dell’ex: il ‘cholito’ Simeone raccoglie l’invito di Pedersen e batte Montipò in diagonale approfittando della caduta di un difensore.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Torino-Verona 2-1: i granata sicuri della salvezza Torino Parma 4-1: i granata non steccano all’Olimpico, vittoria fondamentale in chiave salvezzadi Redazione JuventusNews24Torino Parma 4-1: la grande vittoria dei granata risulta fondamentale per allontanare la retrocessione e guardare al... Torino batte il Pisa 1-0, granata in fuga dalla zona salvezzaAGI - Il Torino supera 1-0 il Pisa all'Arena Garibaldi, si allontana dalla zona pericolosa della classifica e sale al dodicesimo posto, scavalcando...