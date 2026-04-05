Torino batte il Pisa 1-0 granata in fuga dalla zona salvezza

Il Torino ha vinto 1-0 contro il Pisa all'Arena Garibaldi, conquistando tre punti e salendo al dodicesimo posto in classifica, scavalcando il Parma. La squadra granata si è allontanata dalla zona a rischio e continua la sua serie positiva. La partita è terminata senza ulteriori reti, con il Torino che ha mantenuto il vantaggio nel corso del secondo tempo.

AGI - Il Torino supera 1-0 il Pisa all'Arena Garibaldi, si allontana dalla zona pericolosa della classifica e sale al dodicesimo posto, scavalcando il Parma. Per i toscani, invece, la sconfitta casalinga pesa ulteriormente su una situazione già compromessa: restano ultimi con 18 punti, a nove lunghezze dal quartultimo posto. I granata portano a casa tre punti al termine di una partita povera di occasioni, decisa nella ripresa dal gol del subentrato Che Adams. C'è poco da raccontare nel primo tempo, avaro di spunti e segnato da ritmi bassi, con le difese sempre in controllo sugli attacchi. I guizzi di Gineitis e Aebischer non impensieriscono Semper e Paleari. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Torino batte il Pisa 1-0, granata in fuga dalla zona salvezza Pisa-Torino 0-1, Adams avvicina i granata alla salvezza e spinge verso la B i nerazzurriPisa, 5 aprile 2026 – Il Torino si regala una Pasqua davvero dolce, tornando a vincere in trasferta. Torino Lecce 1-0, Adams salva Baroni: i granata si allontanano dalla zona pericolo. Il resoconto del matchdi Redazione JuventusNews24Torino Lecce 1-0, la rete di Adams ha permesso ai granata di salvare la panchina di Baroni. Temi più discussi: Pisa - Torino in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio: Torino; D'Aversa prova tandem Simeone-Zapata per Pisa; Torino, Zapata salta il Pisa: scopri di più sull'infortunio del bomber; Hiljemark presenta Pisa - Torino. Pisa-Torino 0-1: il tabellinoReduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale p ... toro.it Diretta Pisa Torino streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 31^ giornata di Serie A.Diretta Pisa Torino streaming video tv: toscani ormai condannati alla retrocessione, i granata potrebbero ancora rischiare qualcosa. ilsussidiario.net Il Torino batte 1-0 il Pisa grazie ad un gol di Che Adams, portandosi così a quota 36 punti e compiendo un passo decisivo verso la salvezza. facebook La Cgil batte Amazon: per i giudici di Torino i lavoratori notturni della logistica hanno diritto alla pausa di mezz'ora e al turno ridotto x.com