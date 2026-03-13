Nel match tra Torino e Parma, i granata hanno conquistato una vittoria per 4-1 all’Olimpico. La squadra di casa ha segnato quattro gol, mentre gli ospiti hanno trovato un gol. La partita si è conclusa con il risultato di 4-1, offrendo ai padroni di casa tre punti importanti in chiave salvezza.

Torino Parma 4-1: la grande vittoria dei granata risulta fondamentale per allontanare la retrocessione e guardare al futuro con serenità. La delicata sfida di questa sera si è rivelata un autentico trionfo per il Torino, capace di imporsi con un netto e rotondo 4-1. Una vera e propria boccata d’ossigeno vitale in ottica salvezza, rilanciando prepotentemente le ambizioni di permanenza nella massima serie. Fin dai primissimi istanti, la compagine ha dimostrato un grandissimo carattere, aggredendo gli avversari con totale determinazione. La rete in apertura di Simeone al 3? minuto ha indirizzato la gara, mentre il momentaneo pareggio firmato da Pellegrino al 20? minuto non ha minimamente scalfito le enormi certezze del solido gruppo granata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Parma 4-1: i granata non steccano all’Olimpico, vittoria fondamentale in chiave salvezza

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