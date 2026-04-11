Serie A Reggio BiC beffata all’ultimo secondo | l’Amicacci passa 50-49
Nella partita di Serie A, la Reggio BiC ha perso all’ultimo secondo contro l’Amicacci, con il punteggio di 50-49. La gara è stata molto combattuta e si è decisa negli ultimi secondi, quando l’Amicacci ha segnato il canestro decisivo. La squadra di casa ha sfiorato la vittoria, ma alla fine ha dovuto arrendersi all’avversario.
Sfuma sul più bello la vittoria per la Reggio BiC, che cede all’ultimo canestro contro l’Amicacci al termine di una gara intensa e combattuta fino alla sirena finale. A decidere il match è Tanghe, autore del tiro che vale il successo per gli abruzzesi: finisce 49-50 la penultima gara della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Serie A, Reggio BiC conquista una vittoria meritata contro la tenace Treviso: finisce 50-67Grande prova di forza della Reggio BiC che conquista una convincente vittoria sul campo di Treviso con il punteggio finale di 50-67.
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