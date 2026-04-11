Serie A Reggio BiC beffata all’ultimo secondo | l’Amicacci passa 50-49

Nella partita di Serie A, la Reggio BiC ha perso all’ultimo secondo contro l’Amicacci, con il punteggio di 50-49. La gara è stata molto combattuta e si è decisa negli ultimi secondi, quando l’Amicacci ha segnato il canestro decisivo. La squadra di casa ha sfiorato la vittoria, ma alla fine ha dovuto arrendersi all’avversario.