Il Napoli conquista una vittoria sofferta in trasferta contro il Genoa, mantenendo la corsa al Milan. La partita si decide negli ultimi minuti, con il Napoli che riesce a portare a casa i tre punti dopo una sfida combattuta. La Fiorentina, invece, esce sconfitta e si allontana ancora dalla vetta.

All’ultimo respiro. Il Napoli continua a stare in scia del Milan e vince una partita soffertissima contro il Genoa nel sabato dedicato agli anticipi della Serie A 2025-2026 di calcio. Prestazione difficile per i Campioni d’Italia, capaci di spuntarla in pieno recupero con un calcio di rigore. Il primo squillo è arrivato dalla formazione ligure, passata in vantaggio al terzo giro di orologio con un penalty trasformato da Malinovskyi. La reazione degli uomini Antonio Conte non è però tardata ad arrivare: Hollund al 20’ infatti pareggia i conti, 120 secondi dopo invece Mc Tominay mette a referto la rete dell’1-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio, un sabato all'ultimo respiro in Serie A. Il Napoli passa a casa del Genoa, Fiorentina beffata

