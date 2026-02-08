Calcio un sabato all’ultimo respiro in Serie A Il Napoli passa a casa del Genoa Fiorentina beffata

Da oasport.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli conquista una vittoria sofferta in trasferta contro il Genoa, mantenendo la corsa al Milan. La partita si decide negli ultimi minuti, con il Napoli che riesce a portare a casa i tre punti dopo una sfida combattuta. La Fiorentina, invece, esce sconfitta e si allontana ancora dalla vetta.

All’ultimo respiro. Il Napoli continua a stare in scia del Milan e vince una partita soffertissima contro il Genoa nel sabato dedicato agli anticipi della Serie A 2025-2026 di calcio. Prestazione difficile per i Campioni d’Italia, capaci di spuntarla in pieno recupero con un calcio di rigore. Il primo squillo è arrivato dalla formazione ligure, passata in vantaggio al terzo giro di orologio con un penalty trasformato da Malinovskyi. La reazione degli uomini Antonio Conte non è però tardata ad arrivare: Hollund al 20’ infatti pareggia i conti, 120 secondi dopo invece Mc Tominay mette a referto la rete dell’1-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio un sabato all8217ultimo respiro in serie a il napoli passa a casa del genoa fiorentina beffata

© Oasport.it - Calcio, un sabato all’ultimo respiro in Serie A. Il Napoli passa a casa del Genoa, Fiorentina beffata

Approfondimenti su Napoli Genoa

Scandone beffata all’ultimo respiro, Viterbo difende il proprio fortino

La partita tra Viterbo e Scandone si è conclusa con una vittoria di misura per i locali, 77-75.

Calcio femminile, la Roma agguanta il pari all’ultimo respiro in Serie A, tris della Juve

La Roma perde due punti in casa contro il Parma all’ultimo secondo, lasciando scappare l’occasione di consolidare il primo posto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Genoa

Argomenti discussi: Anteprima finale UEFA Futsal EURO 2026: Portogallo - Spagna; Calcio, un Trento convincente supera 2-1 la Pergolettese; Serie B, per il Catanzaro un mercato all'insegna della sostenibilità; Calcio a 5 Serie A2 girone A. Ecco il nuovo turno di campionato.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-TorinoScoprite le migliori partite di sabato 7 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN alla Premier League e alla Bundesliga. libero.it

calcio un sabato allIl calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,Serie A in primo piano con Cagliari-Verona, spazio anche a Premier League e Bundesliga, oltre a un ricco sabato di Serie B e Primavera. libero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.