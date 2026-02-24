Serena Brancale a Sanremo 2026 | Se devo pensare all’amore mi viene in mente mia madre che mi aspettava A casa nostra bastavamo io e lei per fare festa

Serena Brancale ha scelto di partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Qui con me”, dedicato alla madre scomparsa nel 2020. La cantante ha spiegato che, quando pensa all’amore, le viene in mente sua madre che la aspettava a casa. La sua famiglia, composta da lei e sua madre, ha sempre trovato nel loro rapporto un momento di festa e intimità. La sua interpretazione tocca un aspetto molto personale della sua vita.

Ha scelto di non portare altro, sul palco: «Non voglio indossare maschere, solo raccontare la verità. La mia voce sarà l’unica protagonista sul palco. La performance sarà essenziale, senza coreografie, perché voglio che il cuore del brano arrivi diretto senza distrazioni». Serena Brancale questa volta mette da parte la scatenata esibizione di Anema e core dello scorso anno e canta per sua madre, Maria, scomparsa a 66 anni. «Non so se le lettere arrivino dove sei tu, né se abbiamo bisogno di francobolli o di silenzi; ma io la affido all’aria, con una canzone, con la mia voce, che l’aria, in fondo, sa trovare strade che noi non vediamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Una lettera per mia madre”, Serena Brancale porta l'amore assoluto a SanremoSerena Brancale porta il suo amore a Sanremo con la canzone “Una lettera per mia madre”.

