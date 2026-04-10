Serena Brancale ha dichiarato che la città di Roma rappresenta un luogo in cui si è sentita crescere come artista e persona. La cantante si prepara a esibirsi in diversi concerti e a trasmettere la sua musica attraverso programmi radiofonici. Ha parlato della sua passione per la città e di come questa abbia influenzato il suo percorso musicale. La sua presenza si fa notare in varie iniziative pubbliche e discografiche.

Serena Brancale è pronta a invadere palchi e radio con la sua energia contagiosa. È venuta nell'edicola degli artisti de Il Tempo per parlare del suo nuovo album «Sacro» che arriva a quattro anni da «Je sò accussì» e dopo l'emozionante performance sul palco di Sanremo dove ha cantato «Qui con me», canzone dedicata a sua madre con cui ha vinto il Premio della sala stampa «Lucio Dalla», il Premio Lunezia e il Premio Tim. Tre riconoscimenti che hanno sancito non solo una performance ma una maturità artistica. Oggi presenta anche il nuovo singolo «Al mio paese» cantato con Levante e Delia e le mille collaborazioni che arricchiscono le canzoni di «Sacro». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'amore di Serena Brancale per Roma: "Qui sono diventata grande"

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Canzoni Sanremo 2026, “Qui con me” di Serena BrancaleRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Serena Brancale - Qui Con Me [ARK Karaoke]

Temi più discussi: Un’estate al mio paese: Serena Brancale anticipa le vacanze senza carburante; Al mio paese: Serena Brancale, Levante e Delia tra gli universitari con una canzone per i fuorisede; Luisa Ranieri apre le porte di casa a Serena Brancale: il video al pianoforte fa emozionare; Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia parla di emigra, di chi torna e di chi resta.

Serena Brancale canta Qui con me nel salotto di Luisa RanieriCena tra amici a casa di Luisa Ranieri, poi Serena Brancale si siede al pianoforte e canta Qui con me. Il video intimo e spontaneo conquista i social e commuove il pubblico ... 105.net

Instore tour di Serena Brancale con firmacopie del nuovo album SacroVenerdì 10 aprile 2026 alle ore 18.30 presso la libreria Mondadori Duomo di Milano, in piazza Duomo angolo via Mazzini, è in programma un incontro con Serena Brancale, che - in attesa del suo tour ... mentelocale.it

Serena Brancale è passata a trovarci in diretta con Diletta, Camilla e Daniele a #105takeaway per presentare il nuovo progetto “SACRO”, un album che riflette la sua continua evoluzione artistica tra ricerca e sperimentazione. All’interno del disco il nuovo si - facebook.com facebook