A Seoul, nella piazza di Gwanghwamun, si sono radunate migliaia di persone per assistere a un concerto dei BTS, il gruppo di K-pop più famoso al mondo. La folla si è stretta attorno al palco allestito davanti al palazzo storico, mentre i membri della band si sono esibiti in una serie di canzoni. L'evento ha attirato fan da tutto il paese, creando un fermento che ha coinvolto anche i passanti.

A Seoul, nel cuore simbolico della Corea, davanti a quel palazzo che da secoli osserva il passaggio della storia tra dinastie, crisi e rinascite, i BTS non tornano semplicemente su un palco: riscrivono ancora una volta il significato stesso di presenza, trasformando Gwanghwamun in un epicentro emotivo, culturale e visivo dove il passato incontra il futuro e lo fa sotto una luce che non è solo scenografica ma identitaria, quasi politica, certamente irripetibile. Siamo a Seoul da qualche giorno ormai, ed è qui da infinite ore che tutto accade prima ancora che accada davvero, con la piazza che si trasforma lentamente sotto gli occhi di chi osserva, passante per caso o ARMY. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - BTS a Seoul, dentro la piazza: Gwanghwamun si ferma. È da qui che ricomincia il K-pop

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