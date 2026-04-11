La settimana scorsa ho inviato due email all’assessore incaricato, trasformando in comunicazioni formali richieste che prima erano state avanzate tramite messaggi su WhatsApp. La questione riguarda i senzatetto e la disponibilità di docce pubbliche a Torino, con un certo silenzio delle istituzioni sui controlli e sulla presenza di eventuali misure di vigilanza. Finora, non sono state pubblicate risposte ufficiali alle sollecitazioni.

La scorsa settimana ho scritto all’assessore competente, due volte, a distanza di pochi giorni, trasformando in forma ufficiale richieste che fino a quel momento erano passate, probabilmente con fastidio, su WhatsApp. Ho fatto quello che si chiede ai cittadini, senza scorciatoie e senza ambiguità, cioè formalizzare, chiarire, circoscrivere. Tre punti, netti. Primo, verificare una cosa grave, ovvero la possibile rivendita sottobanco dei buoni doccia destinati ai senzatetto, circostanza che mi è stata riferita da alcune persone e che, non avendo io strumenti per accertare, ho chiesto a chi ha il potere e il dovere di farlo di verificare. Perché qui non si tratta di voci da bar, ma di segnali che, se confermati, descriverebbero un meccanismo indegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Senzatetto e buoni doccia a Torino, silenzio delle istituzioni sui controlli: esisterà un minimo di vigilanza?

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