Casali FdI | Salario minimo comunale e controlli sui contratti di lavoro delle imprese è socialismo amministrativo

In una dichiarazione, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha definito come “socialismo amministrativo” l’idea di introdurre un salario minimo comunale e di intensificare i controlli sui contratti di lavoro delle imprese. La questione era già stata sollevata un anno fa, quando in Consiglio comunale era stata approvata una mozione riguardante il cosiddetto “salario minimo cesenate”.

"E' la solita impostazione ideologica della sinistra: controllare tutto, regolamentare tutto, ridurre progressivamente gli spazi di libertà economica" "Ne avevamo già parlato un anno fa, quando in Consiglio comunale venne approvata la mozione sul cosiddetto 'salario minimo cesenate'. In quell'occasione lanciammo un allarme: si stava aprendo la strada a un modello di amministrazione sempre più invasivo, in cui il Comune si arroga il diritto di entrare nelle dinamiche interne delle imprese e dei rapporti di lavoro. Purtroppo quel timore oggi trova una prima concreta materializzazione. Con il nuovo ordine del giorno presentato dal gruppo...