Vede uno sconosciuto dalle telecamere intento a rubare e chiama il 112

Una persona ha notato un uomo sconosciuto che cercava di svaligiare un negozio grazie alle telecamere di sorveglianza e ha chiamato il 112. La telecamera ha catturato il momento in cui l’uomo cercava di infilare merce sotto la giacca, mentre il residente ha riconosciuto il volto dall’immagine trasmessa in tempo reale. Questa segnalazione ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente e bloccare il ladro mentre tentava di scappare.

Nella notte di domenica 15 febbraio in via dell'Ippodromo a Ponte di Brenta i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato un marocchino di 35 anni che aveva appena asportato uno zaino Il valore aggiunto di un sistema di videosorveglianza ha consentito alle forze dell'ordine di mettere le manette ai polsi ad un ladro. I carabinieri del Radiomobile di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 35 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Vede il ladro fuggire con la sua bici e chiama il 112: preso Vede il ladro fuggire con la sua bici davanti a un negozio di via Garibaldi a Milano e chiama immediatamente il 112: l'uomo è stato subito arrestato. Ladro incastrato dalle telecamere. Il parroco lo vede dal supermercato Un ladro è stato catturato grazie alle telecamere di sorveglianza, mentre tentava di commettere un furto.