Un difensore argentino ha risposto alla prima proposta di trasferimento presentata dalla Juventus. La società bianconera ha avanzato un'offerta e, al momento, si attendono sviluppi sul fronte della trattativa. La questione riguarda ancora i dettagli dell’accordo e le eventuali contromosse da parte del giocatore. La situazione resta in evoluzione, senza ulteriori comunicazioni ufficiali da entrambe le parti.

Senesi Juve, la risposta dell’argentino alla prima offerta della società bianconera. Cosa filtra sull’arrivo del centrale difensivo a Torino. La Juve ha deciso di rompere gli indugi per Marcos Senesi. Secondo le analisi di Tuttosport, il giocatore rappresenta l’occasione ideale per rinforzare il reparto senza intaccarne l’ossatura. I contatti con l’entourage si sono intensificati dopo i primi approcci di febbraio: la dirigenza ha messo sul piatto un’offerta da 3 milioni di euro annui inclusi i bonus. ULTIMISSIME JUVE LIVE Tuttavia, la trattativa non è ancora in discesa. Il calciatore sudamericano punta a raddoppiare quella cifra, forte dell’interesse di big in Inghilterra e in Spagna, dove Atletico Madrid e Barcellona hanno già effettuato sondaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi Juve, la risposta del giocatore alla prima offerta bianconera. Cosa filtra sull’arrivo del difensore argentino

Senesi Juve: la società bianconera prepara l’offerta, ma c’è il nodo economico e quello legato alla concorrenza. Che cosa sta succedendoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesiMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri.

Aggiornamenti e notizie su Senesi Juve.

Temi più discussi: La Juventus sta lavorando per portare a Torino quattro parametri zero; Roma, allarme Celik: Inter e Juve puntano lo zero. Risposta Senesi; Calciomercato Roma: Celik nel mirino di Inter e Juventus, i giallorossi seguono Senesi a parametro zero; Roma-Juventus è anche Celik e Senesi: sfida sul mercato con i bianconeri.

Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri!Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Ecco gli altri club interessati a lui Il futuro di Marcos Senesi entra nella fase decisiva. Il giocatore del Bo ... calcionews24.com

Juve, per Senesi è sfida alla RomaMarcos Senesi, difensore centrale classe 1997 della nazionale argentina, in scadenza di contratto con gli inglesi del Bournemouth, continua ad essere ambito da Juventus e Roma, avversarie sul ... tuttojuve.com

La Juventus torna a pensare a Senesi Il futuro di Marcos Senesi entra nella fase decisiva. Il difensore ha il contratto in scadenza e diversi club stanno iniziando a muoversi per capire i margini dell’operazione Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, s - facebook.com facebook

La Juventus torna a pensare a Senesi Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sono previsti nuovi contatti anche con la Juventus, che segue con attenzione la situazione #Juventus #Calciomercato #Senesi #SpazioJ x.com