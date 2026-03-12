Senesi alla Juve la richiesta del giocatore complica la trattativa? Le ultimissime sull’affare per il difensore

Un difensore senese è al centro di trattative tra la Juventus e il suo attuale club. La società bianconera ha manifestato interesse per il giocatore, il quale ha un contratto in scadenza, e sta cercando di definire un accordo. Recentemente si sono fatte avanti anche richieste da parte dell’agente del calciatore, che potrebbero influenzare lo sviluppo della trattativa.

Senesi alla Juve, i bianconeri insistono per il centrale visto il contratto in scadenza. Ma la richiesta di 5 milioni per l’ingaggio frena il colpo. Mentre la squadra è focalizzata sugli obiettivi stagionali, la dirigenza bianconera sta già tracciando le linee guida per il futuro della retroguardia. Il nome che sta scalando le gerarchie nelle ultime ore è quello di Marcos Senesi, difensore argentino di 28 anni in forza al Bournemouth. Il centrale, dotato di passaporto italiano, rappresenta un’occasione di mercato ghiotta essendo in scadenza di contratto, un dettaglio che ha acceso i riflettori della Continassa. L’interesse per l’approdo di Senesi alla Juve non è più un segreto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

