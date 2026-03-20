Calciomercato Juve Moretto svela alcuni dettagli sulla situazione Senesi | ecco cosa sta succedendo

Nel calciomercato della Juventus, si discute del possibile trasferimento di Marcos Senesi. Moretto ha fornito aggiornamenti sullo stato delle trattative e sui movimenti del club bianconero. La situazione del difensore argentino è al centro delle attenzioni, mentre la società valuta le opzioni disponibili per il suo futuro. La trattativa resta in evoluzione, senza ancora una decisione definitiva.

Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Borussia Dortmund, primo contratto da pro per Luca Reggiani. Il difensore italiano blinda il suo futuro con i gialloneri, tutti i dettagli Udinese, Inler svela: «Abbiamo parlato con Zaniolo oggi, tutti volevamo che andasse in Nazionale. Ecco cosa gli abbiamo detto» Lobotka Folorunsho, scontro durissimo nel corso di Cagliari Napoli! Mariani opta per il giallo: polemiche alla Unipol Domus Napoli, parla Conte: «Abbiamo sbagliato un po’ troppo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Moretto svela alcuni dettagli sulla situazione Senesi: ecco cosa sta succedendo Articoli correlati Calciomercato Juve: svolta per Darwin Nunez! Cambia tutto dopo l’arrivo di Benzema all’Al-Hilal. Ecco cosa sta succedendoGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Senesi Juve: la società bianconera prepara l’offerta, ma c’è il nodo economico e quello legato alla concorrenza. Che cosa sta succedendoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Calciomercato Juventus, da Guido Rodriguez al ritorno di Chiesa e una cessione di Jonathan David Una selezione di notizie su Calciomercato Juve Temi più discussi: Affare Tonali in salita per la Juventus: Matteo Moretto rivela l'ostacolo principale per i Bianconeri; Moretto svela: Futuro Cholo Simeone? Ecco cosa accadrà in estate, dico al 95%; Moretto svela: Marcus Thuram alla Juve? Ecco cosa mi risulta sulla pista di mercato; Leao in vendita? Moretto svela qual è l'idea del Milan in vista dell'estate. Juventus, Spalletti svela la data del rinnovo e si arrabbia: Mi sento un po’ idiotaJuventus Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori della Juventus ... calciomercato.it Moretto: Senesi è attratto dalla possibilità di andare alla Juve, ma…Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell’interesse della Juventus per Marcos Senesi: A proposito di aggiornamenti di mercato, occhio a Marcos ... tuttojuve.com #NortonCuffy continua ad essere un obiettivo di calciomercato della #Juventus per l'estate tanto da essere stato seguito da vicino da un emissario Secondo quanto riferito da Tuttosport, la #Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto una offerta intorno ai 15-2 - facebook.com facebook Calciomercato #Juve live Le principali novità x.com