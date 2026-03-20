Un giocatore è attualmente interessato alla Juventus, ma tre squadre rivali risultano più avanti nella corsa. Lo scrive Moretto, che fornisce un aggiornamento sulla situazione di mercato. La discussione riguarda l'attrazione del calciatore verso i bianconeri e la posizione delle altre tre squadre coinvolte. La notizia si basa su fonti di mercato e non include commenti o analisi personali.

. Le parole dell’esperto di mercato. Il futuro di Marcos Senesi si avvia verso un momento di svolta, con la Juventus che osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Il difensore del Bournemouth, in scadenza di contratto, rappresenta una ghiotta opportunità di mercato, ma la concorrenza internazionale — spinta da una disponibilità economica superiore — rende la strada in salita per i club di Serie A. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i bianconeri sono da tempo sulle tracce dell’argentino, pur dovendo fare i conti con le lusinghe della Premier League e della Bundesliga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi Juve, il punto di Moretto: «Giocatore attratto dai bianconeri, ma questi 3 club sono avanti»

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Nei prossimi giorni, un nuovo confronto con l'entourage di #Senesi per capire concretamente se si può fare o meno. La #Juve gli ha formulato una proposta (non è la più alta), ma i contatti vanno avanti. Romeo Agresti - facebook.com facebook

La strada della #Juventus per #Senesi continua ad essere in salita. @OggiSportNotiz2 x.com