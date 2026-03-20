Senesi Juve il punto di Moretto | Giocatore attratto dai bianconeri ma questi 3 club sono avanti

Da juventusnews24.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore è attualmente interessato alla Juventus, ma tre squadre rivali risultano più avanti nella corsa. Lo scrive Moretto, che fornisce un aggiornamento sulla situazione di mercato. La discussione riguarda l'attrazione del calciatore verso i bianconeri e la posizione delle altre tre squadre coinvolte. La notizia si basa su fonti di mercato e non include commenti o analisi personali.

. Le parole dell’esperto di mercato. Il futuro di  Marcos Senesi  si avvia verso un momento di svolta, con la  Juventus  che osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Il difensore del Bournemouth, in scadenza di contratto, rappresenta una ghiotta opportunità di mercato, ma la concorrenza internazionale — spinta da una disponibilità economica superiore — rende la strada in salita per i club di Serie A. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Secondo l’esperto di mercato  Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i bianconeri sono da tempo sulle tracce dell’argentino, pur dovendo fare i conti con le lusinghe della Premier League e della Bundesliga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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