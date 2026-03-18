La Polizia ha effettuato un blitz sulle strade, fermando un’auto sospetta con a bordo una coppia già nota alle forze dell’ordine e un neonato sul sedile posteriore. Durante i controlli, sono state sequestrate auto e moto rubate, mentre i sospettati sono stati sottoposti a verifiche. L’intervento si è svolto in un’area urbana, coinvolgendo più pattuglie per garantire il rispetto della legge.

Un’auto sospetta per possibili truffe, una coppia già nota alle forze dell’ordine e un neonato sul sedile posteriore. Poi, a distanza di poche ore, due moto rubate che saltano fuori in punti diversi del territorio. È quanto successo tra Pesaro e la direttrice verso Fano durante alcuni controlli della polizia delle ultime ore. Nel primo caso tutto parte da una segnalazione: un’auto a noleggio ritenuta sospetta viene intercettata da una volante lungo la strada delle Marche, in direzione Fano. Gli agenti la fermano. A bordo ci sono un uomo e una donna rumeni, entrambi di 30 anni, con un bambino di appena sei mesi. Scattano i controlli. Dai riscontri emerge che i due hanno precedenti per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffatori in auto e moto rubate. Blitz della Polizia sulle strade

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