Jannik Sinner ha vinto la finale a Montecarlo contro Zverev, ottenendo un risultato che gli permette di disputare la prima finale nel torneo monegasco. Si tratta di una tappa importante nella sua carriera, dato che nessun altro italiano aveva raggiunto questa fase dal 2019. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, confermando le sue prestazioni di alto livello durante tutto il torneo.

Un’altra prestazione di altissimo livello e un’altra finale conquistata. Per la prima volta nella sua carriera Jannik Sinner giocherà la finale del torneo di Montecarlo, l’ultimo italiano a farlo e a vincerlo è stato Fabio Fognini nel 2019. Sinner ha dominato anche la semifinale con il tedesco Zverev, superandolo 6-1,6-4 con un primo set devastante e un secondo più equilibrato nel quale l’altoatesino ha ottimizzato la prima palla-break che poi era anche il match ball. Spettacolari i due colpi finali di Sinner soprattutto il rovescio lungo linea che ha infilato Zverev a rete che lo ha portato ad avere due match ball. “Sono molto contento, sono arrivato qui cercando risposte e back.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sempre più Sinner, battuto Zverev Jannik in finale a Montecarlo

Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due setMontecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo.

Sinner vola per la prima volta in finale a Montecarlo. Battuto Zverev in due setMONTECARLO – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n.

Il coro per Sinner dopo la vittoria su Zverev | ATP Finals