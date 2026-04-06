Nella prima gara della semifinale scudetto, la squadra di casa ha ottenuto la vittoria in quattro set contro l’avversaria proveniente da Piacenza. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1, con i parziali di 25-23, 25-21, 20-25 e 25-22. La squadra di casa ha prevalso grazie alle proprie qualità, portandosi così in vantaggio nella serie.

Ha dovuto combattere, ma alla fine Perugia si è imposta in quattro set, con Piacenza che che non è stata mai surclassata, offrendo un match ricco di emozioni e di grande pallavolo. La Sir inizia così al meglio la serie di semifinale con il rammarico della Gas Sales per non aver trovato continuità nei momenti decisivi. Perugia in campo inizialmente con Giannelli-Ben Tara, Russo-Crosato, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. Piacenza si è presentata con Porro-Bovolenta, Simon-Galassi, Gutierrez-Andringa, Pace libero. Nel primo set è stata Piacenza a partire avanti (4-8 e poi 10-13), grazie soprattutto alla potenza della battuta e ad un implacabile Simon (6 punti) al centro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Semifinale scudetto, gara 1: Perugia soffre ma batte Piacenza in quattro set

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In un Palabarton letteralmente infuocato va in scena Gara 1 di semifinale scudetto tra Perugia e Piacenza. E' la formazione di coach Lorenzetti ad imporsi con il risultato di 3-1 , giocando una partita stellare facebook

Gara 1 Semifinale Playoff Scudetto @SIRVolleyPG PalaBarton 06/04/26 17.30 RaiSport | VBTV #PlayoffScudetto #PerugiaPiacenza x.com