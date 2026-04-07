Scoperto il gene che assorbe un nutriente essenziale per cervello e salute

Un gruppo di ricercatori provenienti da diversi Paesi ha individuato il gene responsabile dell’assorbimento della queosina, un nutriente importante per il cervello e la salute generale. La scoperta è frutto di studi condotti in collaborazione tra un’università statunitense e un ateneo irlandese, che hanno analizzato dettagliatamente i processi cellulari coinvolti in questo meccanismo. La ricerca si inserisce in un progetto più ampio volto a comprendere il ruolo dei micronutrienti nel funzionamento dell’organismo umano.

La queosina – pronunciata “cue-o-scene” – è un composto simile a una vitamina che il corpo non può produrre da solo, ma che si ottiene attraverso alcuni alimenti e dai batteri intestinali. Nonostante la sua importanza, per decenni è rimasta poco studiata e sottovalutata. Lo studio, pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences, ha identificato il gene SLC35F2 come trasportatore della queosina nelle cellule umane. Questa scoperta apre nuove prospettive per la ricerca sui ruoli di questo nutriente nella memoria, nell’apprendimento e nella prevenzione del cancro. “Per oltre 30 anni si sospettava l’esistenza di un trasportatore per la queosina, ma nessuno riusciva a individuarlo”, spiega Valérie de Crécy-Lagard, professore di microbiologia e scienza cellulare presso UFIFAS. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Scoperto il gene che assorbe un nutriente essenziale per cervello e salute Leggi anche: Il nutriente che protegge cuore e cervello si trova in molti più cibi di quanto si pensi Leggi anche: Scoperto in Sardegna un gene che protegge dalla malaria Temi più discussi: Disturbi del neurosviluppo. Iss: Scoperto gene alla base delle più frequenti forme recessive, primo passo per diagnosi più rapide e future terapie; Disturbi del neurosviluppo, scoperto il gene chiave: fino al 10% dei casi ha una causa finora invisibile; Rivoluzione nel riso: scoperto in Cina il gene Wrinkled1a che aumenta la resa con meno fertilizzanti. Perché nascono più maschi? Scoperto il gene egoista che può alterare il sesso dei figliPerché nascono più maschi? Uno studio rivela il gene egoista che può alterare il sesso dei figli e cambiare le regole della genetica ... ok-salute.it Disturbi del neurosviluppo, scoperto il gene chiave: fino al 10% dei casi ha una causa finora invisibileRicercatori italiani e americani identificano su Nature Genetics il ruolo di un piccolo gene non codificante nei disturbi del neurosviluppo ... fortuneita.com Scoperto un nuovo Antonello da Messina. Andrà in asta a giugno: stavolta potrebbe farsi avanti la Sicilia per l’acquisto Si discute sulla paternità e le origini della piccola tavola lignea probabilmente opera del maestro siciliano x.com GT3, VERSTAPPEN E QUEL TRUCCO SCOPERTO DURANTE LA GARA AL NORDSCHLEIFE… Dani Juncadella ha rivelato che Max Verstappen ha scoperto un ‘trucco’ specifico per gestire la scia generata dall’inseguimento di altre vetture, un'idea a cui ne - facebook.com facebook