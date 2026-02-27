Scoperto in Sardegna un gene che protegge dalla malaria

Un gruppo di ricerca dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Cnr-Irgb di Cagliari e dell’Università di Sassari ha individuato in Sardegna una variante genetica che conferisce protezione contro la malaria. La scoperta riguarda un gene specifico e rappresenta un passo importante nel campo della genetica e della lotta a questa malattia. I dettagli sono stati pubblicati in uno studio recente.

Stadio Roma. Battaglia: un risultato che nasce dal lavoro e dalla perseveranza Lo studio apre la strada a nuovi farmaci - Alla base della ricerca c’è l’attenta valutazione delle analisi genomiche fatte su circa 7.000 volontari dello studio di popolazione sardo SardiNIA in Ogliastra - Scoperta da un gruppo di ricerca dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irgb) di Cagliari e dell’Università degli Studi di Sassari, una variante genetica che protegge dalla malaria. Lo studio (“Reduced cyclin D3 expression in erythroid cells protects against malaria”) pubblicato su Nature, spiega il meccanismo biologico di protezione e indica la possibilità di realizzare nuovi farmaci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Scoperto in Sardegna un gene che protegge dalla malaria Scoperto il gene che potrebbe salvare le banane dalla malattia di PanamaUna scoperta scientifica importante potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro una malattia devastante che minaccia le banane a livello... Scoperto un composto intestinale che protegge il fegato dei bambiniCiò che una madre mangia durante la gravidanza può influenzare profondamente la salute del fegato del proprio figlio negli anni successivi. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Malaria, scoperto un gene che protegge dal parassita: lo studio pubblicato su Nature; Scoperto un nuovo gene che può proteggere dalla malaria; Sassari, auto e scooter erano stati rubati: scoperto un giro di ricettazione; Sassari, discarica abusiva con 70 tonnellate di rifiuti: tre denunciati, sequestrata un’area con rame per 200mila euro. Scoperto in Sardegna un gene che protegge dalla malariaLo studio apre la strada a nuovi farmaci - Alla base della ricerca c’è l’attenta valutazione delle analisi genomiche fatte su circa 7.000 volontari dello studio di popolazione sardo SardiNIA in Oglias ... romadailynews.it Malaria, scoperto un gene che protegge dal parassita: lo studio pubblicato su NatureMalaria, scoperto un gene che ostacola la crescita del parassita: lo studio di Cnr-Irgb e Università di Sassari apre a nuove terapie. fortuneita.com YouTG.net. . Il mistero della nave cargo russa al largo della Sardegna, i movimenti sospetti e l’allerta Nato Un drone per far arrivare la droga e i cellulari dentro il carcere: scoperto il piano, 4 arrestati Un osservatorio per la sicurezza in Sardegna: la propos - facebook.com facebook