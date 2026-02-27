Arianna Meloni | Putin sta perdendo l’Europa è più forte

Arianna Meloni ha dichiarato che il Cremlino sta perdendo la guerra e che l’Europa si rafforza. Secondo lei, il conservatorismo rappresenta la difesa della libertà, della democrazia e del rispetto delle regole globali. La politica europea si confronta con questa posizione mentre la situazione internazionale continua a evolversi. Meloni ha espresso le sue opinioni in un contesto pubblico.

"Il Cremlino sta perdendo la guerra. E l'Europa è più forte. Il conservatorismo è la difesa della libertà, della democrazia, del rispetto delle regole globali. Elemento essenziale della visione conservatrice, della nostra visione, è la coerenza. E lo abbiamo dimostrato anche sulla questione ucraina. Dall'inizio della guerra, anche dai banchi dell'opposizione, Fdi ha sempre sostenuto Kiev. Ed è una scelta, come ben sapete, che abbiamo rivendicato con orgoglio. Non a caso è al primo punto del programma elettorale del 2022". È questo il pensiero sul conflitto in Ucraina di Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, rilasciato in un'intervista a "Il Foglio".

