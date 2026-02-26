Docenti precari il doppio canale di reclutamento torna in Parlamento | il DDL Bucalo supera la fase di audizioni e va al voto Anief | Un equilibrio tra merito e continuità didattica

Il disegno di legge sul reclutamento dei docenti precari passa alla fase finale in Parlamento, dopo aver superato le audizioni in Commissione. La proposta prevede un doppio canale di assunzione, combinando merito e continuità didattica. Il provvedimento si appresta ora a essere sottoposto al voto, con l’obiettivo di regolare in modo più strutturato le assunzioni nel settore scolastico.

