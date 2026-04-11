Scuola in Basilicata | meno abbandoni ma serve più sicurezza e digitale

Durante il congresso regionale della Uil Scuola a Pignola, Giuseppe D’Aprile, Segretario, ha commentato i dati sulla scuola in Basilicata. Sono stati segnalati meno abbandoni scolastici rispetto al passato, ma si è anche parlato di esigenze di maggiore sicurezza negli edifici e di un potenziamento delle risorse digitali. La discussione si è concentrata su questioni pratiche e miglioramenti necessari per l’ambiente scolastico regionale.

Durante il congresso regionale della Uil Scuola tenutosi a Pignola, Giuseppe D’Aprile, Segretario generale della Uil Scuola Basilicata, ha tracciato un quadro complesso sulla realtà educativa lucana, evidenziando un calo della dispersione scolastica all’8,2% e sollevando interrogativi cruciali sulla sicurezza dei docenti e sulla gestione strutturale della didattica digitale. I numeri relativi all’abbandono degli studi mostrano una tendenza incoraggiante che pone la regione in linea con i parametri stabiliti dall’Europa. Tuttavia, la prospettiva offerta da D’Aprile durante l’incontro a Pignola invita alla prudenza: il raggiungimento di tale soglia dell’8,2% non deve indurre a un senso di compiacimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola in Basilicata: meno abbandoni, ma serve più sicurezza e digitale Leggi anche: La scuola digitale stanca, non perché è digitale ma perché non ha più pause. Docenti e studenti sempre connessi tra registri, piattaforme, stress e disturbi del sonno Morniroli: “Governo poco lungimirante, non investe sulla scuola. Per avere più sicurezza non serve sempre punire”“Un governo che non investe sulla scuola non è lungimirante e questo Governo non lo fa. Argomenti più discussi: In Basilicata meno auto nuove e consumi beni durevoli calano del 3,5%; Autonomia differenziata: i numeri che non si vogliono vedere (e il silenzio della Basilicata); Contributi a fondo perduto 2026: quale bando scegliere con 5 criteri chiave; Basilicata | 5 milioni per chiudere i cantieri post-sisma di 40 anni fa. In Basilicata via alla scuola, ma gli alunni sono sempre menoIn Basilicata - una regione alle prese da anni con lo spopolamento - è stato scelto il Liceo classico 'Quinto Orazio Flacco' di Potenza per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2025-2026: nel primo ... ansa.it Le analisi dell'Istituto zooprofilattico del Piemonte hanno confermato la presenza di una tossina che ha provocato l'intossicazione alimentare a diversi alunni della scuola di Sant'Arsenio. - facebook.com facebook In una scuola della provincia di Pisa una ragazzina di 12 anni è stata colpita al collo con delle forbici da una coetanea. Per fortuna non sarebbe in gravi condizioni. Ma quanto disagio, rabbia e solitudine stanno crescendo nei nostri ragazzi x.com