Morniroli sottolinea che un governo che non investe nella scuola dimostra poca lungimiranza, continuando a tagliare risorse e ridurre le strutture scolastiche, anche attraverso decisioni basate su algoritmi che prevedono diminuzioni future degli alunni. Secondo lui, per garantire maggiore sicurezza non sempre è necessario ricorrere a misure punitive, ma piuttosto a investimenti mirati e a una gestione più attenta delle risorse educative.

“Un governo che non investe sulla scuola non è lungimirante. Questo esecutivo continua a tagliare. Anche la decisione di ridurre le scuole sulla base dell’algoritmo che prevede una diminuzione degli alunni nei prossimi anni non era una scelta obbligata. Si poteva agire diversamente, per esempio magari investendo sul tempo pieno”. Andrea Morniroli, co-coordinatore del Forum Diseguaglianze e diversità (che nel week-end a Genova discuterà dei temi della democrazia) è il nuovo assessore alla Scuola e alle Politiche sociali in Campania, dopo un’esperienza quarantennale di lavoro nel sociale (è stato tra i soci fondatori della Cooperativa Dedalus ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morniroli: “Governo poco lungimirante, non investe sulla scuola. Per avere più sicurezza non serve sempre punire”

Più reati per punire chi manifesta, migranti e minorenni: ecco il nuovo ddl Sicurezza del governo MeloniIl nuovo ddl Sicurezza del governo Meloni, recentemente annunciato, si propone di introdurre misure più severe per chi manifesta, migranti e minorenni.

Leggi anche: Sicurezza, Barattoni: "Più agenti in strada, ma serve anche avere una città più viva e illuminata"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Campania, Morniroli: «Essere poveri non è una colpa, l’obiettivo è costruire un welfare collettivo e partecipato»Il neoassessore alla Scuola, alle Politiche sociali e al Welfare Andrea Morniroli: «Lavoreremo con tavoli veri, in cui il pubblico riconosce i soggetti sociali e dell’attivismo civico come attori di f ... vita.it

La Giunta FICO Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità Fulvio Bonavitacola: Attività facebook