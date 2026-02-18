Aule fatiscenti programmi obsoleti studenti fragili | cosa succede alla scuola italiana? Parla la professoressa Marina Boscaino | La scuola è stata trasformata in un’azienda ma la colpa non è solo degli insegnanti

La professoressa Marina Boscaino denuncia che le aule scolastiche italiane sono in cattive condizioni a causa di una gestione che ha trasformato le scuole in aziende. Durante la ripresa dell’anno scolastico, molte aule sono ancora prive di manutenzione e le attrezzature sono obsolete. La docente, protagonista del docufilm D’Istruzione Pubblica, aggiunge che i programmi scolastici non vengono aggiornati e gli studenti più fragili trovano sempre più difficoltà ad affrontare le lezioni. La sua esperienza mette in luce come il sistema abbia perso di vista l’obiettivo di educare, concentrandosi invece sulla gestione economica.

È tra i protagonisti del docufilm D'Istruzione Pubblica – un viaggio d'inchiesta realizzato dai registi Federico Greco e Mirko Melchiorre, tra aule, politiche educative e decenni di riforme che hanno trasformato l'istituzione scolastica in un'azienda – in questi giorni in tour nelle sale cinematografiche di tutta Italia. «È in corso un processo di deistituzionalizzazione dell'istruzione pubblica», denuncia. In che senso? «Quando ho iniziato la mia carriera, circa 30 anni fa, si cercava di applicare gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana, quelli dedicati alla libertà di insegnamento e al diritto all'istruzione per tutti.

