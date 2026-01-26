Scuderie papali il cantiere di piazza Sallupara si ferma per ritrovamenti archeologici

Il cantiere di piazza Sallupara a Viterbo, avviato per il restauro delle mura civiche e delle ex scuderie papali, è stato temporaneamente sospeso per consentire approfondimenti archeologici. Finanziato con fondi per il Giubileo, l’intervento si è fermato a causa di recenti ritrovamenti di interesse storico. La Soprintendenza ai beni culturali ha avviato le verifiche necessarie per garantire la tutela del patrimonio durante le operazioni di restauro.

Ritrovamenti nel cantiere finanziato con i fondi per il Giubileo. Il cantiere di piazza Sallupara a Viterbo, destinato al restauro delle mura civiche e al recupero delle ex scuderie papali, è finito sotto la lente d'ingrandimento della Soprintendenza ai beni culturali a causa di scoperte.

