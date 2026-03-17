La moglie di Carlo Petrillo arrestato in America | Viviamo un incubo mio marito non è un camorrista

Carina Formeiro, moglie di Carlo Petrillo, ha dichiarato di vivere un incubo dopo l’arresto del marito in America, negando che abbia legami con la camorra. Petrillo era stato accusato di essere referente di un clan criminale, ma la donna insiste sulla sua innocenza, sottolineando che non si tratta di un camorrista. La vicenda ha suscitato molta attenzione in Italia.

Carina Formeiro, sposata con Carlo Petrillo, difende il marito accusato essere referente del clan Belforte di Caserta: "In America abbiamo vissuto sempre alla luce del sole, credo nella giustizia, avremo la verità". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Arrestato il latitante camorrista Carlo Petrillo in fuga da 8 anni, la cattura negli Usa e il ruolo dell'FBISi è conclusa con un arresto a Fiumicino la lunga latitanza di Carlo Petrillo, 43 anni, figura di rilievo del clan camorristico Belforte di Caserta. “C’è una donna morta in soggiorno”: l’ex marito di Jill Biden arrestato per l’omicidio della moglieWilliam Stevenson, ex marito di Jill Biden, è stato arrestato dopo essere stato accusato della morte della moglie Linda, avvenuto lo scorso 28... Approfondimenti e contenuti su Carlo Petrillo Temi più discussi: La seconda vita del latitante negli Usa: il matrimonio, la pizzeria Bella Napoli e le foto sui social; Camorra, narcos del clan estradato dagli Usa: arrestato il latitante Carlo Petrillo; Latitante del clan Belforte espulso dagli USA: arrestato a Fiumicino il casertano Carlo Petrillo; GUARDA IL VIDEO. CAMORRA. Scovato e arrestato Carlo Petrillo, referente del clan Belforte latitante da 9 anni. Estradato dagli Usa Carlo Petrillo: la moglie, 'stiamo vivendo un incubo'In queste ore stiamo vivendo un incubo: ci stanno chiamando i nostri amici dagli Stati Uniti, i nostri familiari, le persone che ci conoscono da anni. (ANSA) ... ansa.it Camorra, narcos del clan estradato dagli Usa: arrestato il latitante Carlo PetrilloPer anni aveva costruito una nuova esistenza oltreoceano, lontano dall’Italia e da quella condanna definitiva che lo attendeva. A Naples, in Florida, Carlo Petrillo viveva come un ... ilmattino.it Carlo Petrillo, ritenuto ex referente del clan Belforte, è stato localizzato negli Usa Latitante da quasi 10 anni, gestiva una pizzeria con la moglie in America - facebook.com facebook È stato arrestato Carlo Petrillo, referente del clan di camorra Belforte di Caserta. L’uomo, latitante dal 2017, deve scontare una condanna definitiva a 8 anni e 8 mesi di reclusione. La sua cattura è il risultato di una complessa attività investigativa condotta dalla x.com