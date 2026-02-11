Unghie San Valentino 2026 | idee romantiche e manicure di tendenza da copiare subito

Con l’arrivo di San Valentino, molte persone cercano idee per rendere le unghie speciali. Tra rosso classico e nail art minimal con cuori, le tendenze 2026 offrono tante ispirazioni. Qualcuno si affida a manicure semplici con finish glow, altri preferiscono dettagli più romantici da copiare subito. La scelta è ampia, ma l’obiettivo resta sempre lo stesso: rendere le mani perfette per la festa degli innamorati.

Dal rosso classico alle nail art minimal con cuori e finish glow, ecco le ispirazioni per una manicure perfetta per la festa degli innamorati. Le unghie di San Valentino 2026 si vestono di romanticismo e dettagli che parlano d’amore, confermando la manicure come uno degli accessori beauty più fotografati del momento. Sui social l’hashtag dedicato alle nail art romantiche torna protagonista, tra cuori mini, sfumature rosate e finish luminosi che trasformano anche il look più semplice in una dichiarazione di stile. Se il rosso resta il grande classico delle unghie per San Valentino, quest’anno le tendenze raccontano una storia più sfaccettata, dove accanto alle tonalità intense trovano spazio nuance lattiginose, rosa cipria e persino dettagli cromati dall’effetto specchio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

