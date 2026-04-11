Scoperti nuovi versi del filosofo Empedocle a Il Cairo | riemerso un tassello perduto del pensiero antico

A Il Cairo, presso l’Istituto francese di archeologia orientale, è stato ritrovato un frammento di papiro contenente trenta versi inediti del filosofo Empedocle. Il documento, rimasto nascosto per anni nei depositi, rappresenta un pezzo perduto del pensiero antico. La scoperta apre nuove prospettive sulla sua opera e sulla filosofia del V secolo a.C., offrendo uno spaccato ancora sconosciuto del suo metodo e delle sue idee.

Un frammento di papiro rimasto a lungo dimenticato nei depositi dell’ Istituto francese di archeologia orientale al Cairo riporta alla luce trenta versi finora sconosciuti di Empedocle, figura centrale della filosofia del V secolo a.C. La scoperta, di grande rilievo per gli studi sul pensiero antico, consente per la prima volta di accedere direttamente a una porzione dell’opera del filosofo, finora nota quasi esclusivamente attraverso citazioni indirette. Il documento, catalogato come P.Fouad inv. 218, è stato identificato dal papirologo Nathan Carlig, che ne ha curato l’edizione critica insieme ad Alain Martin e Oliver Primavesi. Il lavoro è confluito nel volume L’Empédocle du Caire, pubblicato per conto dell’Association Égyptologique Reine Élisabeth, offrendo traduzione e commento del testo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scoperti nuovi versi del filosofo Empedocle a Il Cairo: riemerso un tassello perduto del pensiero antico Leggi anche: Empedocle riappare dopo 2000 anni: scoperti 30 versi inediti Nola, “i biscotti del libero pensiero” per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano BrunoNola – Esprimere la complessa e profonda filosofia di Giordano Bruno, attraverso dei biscotti. Si parla di: Erano nascosti in un papiro dimenticato in un archivio del Cairo… scoperti 30 versi inediti di Empedocle: cosa raccontano davvero?; Empedocle riappare dopo 2000 anni | scoperti 30 versi inediti. Pipistrelli e virus, studio in Italia: scoperti nuovi coronavirus in allevamenti del Nord, i dettagliRimangono ancora in gran parte sconosciute le dinamiche che permettono il passaggio dei virus dai pipistrelli agli animali da allevamento o all’uomo. Eppure, proprio i pipistrelli sono riconosciuti ... ilmeteo.it