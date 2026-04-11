Un incidente tra una motocicletta e un pick-up si è verificato questa mattina a Cadelbosco Sopra, provocando gravi conseguenze. Il conducente della motocicletta, un giovane di 26 anni, è stato trasportato in ospedale e si trova in rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’impatto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Un violento impatto tra una motocicletta e un pick-up Ford Ranger ha segnato la mattinata di questo sabato 11 aprile 2026 a Cadelbosco Sopra, lasciando un ventiseienne in condizioni critiche. Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 11:00 lungo via Fratelli Cervi, in prossimità dell’area dove si trova il distributore Ok. Il giovane, originario del territorio di Castelnovo, ha perso il controllo del mezzo due ruote collidendo con il veicolo più grande. L’urto è stato talmente brutale da sbalzare il centenario? sull’asfalto, provocandogli lesioni gravissime. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, coordinati tra ambulanza e automedica; per garantire il trasporto più rapido possibile verso il centro specializzato di Parma, è stato necessario l’impiego dell’elicottero sanitario proveniente da Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro violento a Cadelbosco: 26enne in rianimazione dopo l’urto

Scontro tra treni sulla linea Termini-Centocelle a Roma: stop al servizio dopo l’urto a Ponte CasilinoAttimi di tensione nella mattina di mercoledì 4 marzo 2026 a Roma, dove due convogli della linea Termini-Centocelle sono rimasti coinvolti in uno...

Rivoli, ciclista 73enne in rianimazione dopo scontro con camion Cidiu: indagini della Polizia Locale in corso.Un grave incidente stradale ha coinvolto un ciclista di 73 anni a Rivoli, in provincia di Torino, questo pomeriggio.

Temi più discussi: Scontro tra moto e pick-up a Cadelbosco Sopra, grave motociclista di 26 anni; Scontro tra autocarro e moto a Cadelbosco Sopra, grave un giovane centauro; Scontro tra autocarro e moto a Cadelbosco Sopra: grave un 26enne.

Scontro tra autocarro e moto a Cadelbosco Sopra: grave un 26enneGrave incidente stradale questa mattina a Cadelbosco Sopra, in via Fratelli Cervi. Intorno alle 11 si sono scontrati un autocarro e un motociclo. Grace il ... redacon.it

Schianto a Cadelbosco Sopra, grave centauro di 26 anniL'incidente si è verificato sull'ex Statale 358 alla periferia del paese ... msn.com

Violento scontro frontale sulla SS308 tra un furgone per trasporto alimentare e un autocarro. Coinvolta anche un’auto. - facebook.com facebook

Scontro violento tra auto nel Messinese: due morti x.com